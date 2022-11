La Tunisia, con la vittoria di oggi sulla Francia firmata Khazri, ha battuto per la prima volta in assoluto in gare ufficiali i transalpini, vittoria che coincide anche con il primo successo in assoluto ai Mondiali. Inoltre, i francesi non perdevano nella rassegna iridata dal 2014 contro la Germania: nel 2018 hanno alzato infatti il trofeo da imbattuti.