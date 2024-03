Turnover Inter e Napoli con vista Champions: Osimhen, Lautaro, Rrahmani, Pavard

Enrico Turcato

Napoli-Torino venerdì sera, Bologna-Inter sabato alle 18. Calzona e Inzaghi, oltre ad avere ben presenti gli obiettivi in campionato, dovranno gestire le energie dei loro giocatori in vista degli impegni in Champions League della settimana successiva. Martedì 12 marzo si gioca Barcellona-Napoli, mercoledì 13 marzo Atletico-Inter, ottavi di finale di ritorno in cui le due italiane hanno chances di qualificazione. È facile ipotizzare quindi un turnover moderato per entrambi, che riguarda soprattutto i giocatori con qualche acciacco fisico. In ottica fantacalcio bisogna tener presente la possibilità che qualche big riposi.



RRAHMANI A RISCHIO – Calzona non dovrebbe stravolgere l’ossatura del Napoli, soprattutto dopo le due vittorie con Sassuolo e Juventus. Osimhen si è allenato in gruppo e giocherà. Cajuste e Ngonge sono fuori causa, mentre Amir Rrahmani ha svolto anche mercoledì una seduta personalizzata e con ogni probabilità non verrà rischiato. Pronto Ostigard al suo posto. Nessun dubbio sull’utilizzo di Kvaratskhelia e Politano.



PAVARD E BARELLA – Inzaghi affronta un Bologna in stato di grazia e reduce da sei vittorie consecutive. Qui, vista la profondità della rosa nerazzurra e l’enorme vantaggio in classifica, qualche calcolo in vista della trasferta a Madrid verrà fatto. Thuram e Acerbi, recuperati pienamente, partiranno titolari, così come Bastoni, squalificato nell’ultimo turno. Calhanoglu ci sarà e metterà minuti nelle gambe dopo le ultime due assenze. Il turnover potrebbe riguardare Pavard, Barella e Lautaro, con Bisseck, Frattesi e Arnautovic pronti a partire dal 1’. Dubbi che Inzaghi scioglierà solo alla vigilia del match del Dall’Ara.