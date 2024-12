AFP via Getty Images

Tuttosport - Torino, c'è l'ok dell'Inter per Arnautovic: cosa manca per chiudere

30 minuti fa



Marko Arnautovic è il giocatore che il Torino desidera per l'attacco, ma il principale ostacolo per la fumata bianca è Paolo Vanoli, secondo quanto viene riportato da Tuttosport. Il club granata avrebbe già l'ok dell'Inter, ma non ha ancora contattato l'agente dell'austriaco, il cui addio permetterebbe ai nerazzurri di risparmiare 1,750 milioni di euro netti a bilancio.



Tra le valutazioni di Vanoli pesano sia l'età dell'austriaco ex Bologna (che va verso le 36 primavere) sia i costi dell'ingaggio, con il club granata che dovrebbe sborsare circa 3 milioni netti (6 al lordo) di ingaggio, perché, essendo in scadenza con l'Inter, ad Arnautovic servirebbe un contratto di almeno un anno e mezzo.