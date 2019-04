Infortunio serio per Valon Behrami. Il centrocampista dell'Udinese è stato colpito al volto al minuto 74' della sfida contro il Milan da un rinvio maldestro di De Maio. Il centrocampista svizzero è rimasto a terra in preda ai dolori costringendo i sanitari a chiedere l'intervento della barella per trasportarlo fuori dal campo. Al suo posto è entrato Mandragora.