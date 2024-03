Udinese, il riscatto di Lucca e il piano per l'estate tra Nazionale e mercato

La gioia per laè stata attutita dal piccolo problema muscolare al flessore che non gli ha permesso di esordire con la maglia azzurra. Ma per Lorenzoessere stato selezionato dal ct Luciano Spalletti rappresenta comunque un grande attestato di stima e la conferma di una stagione positiva vissuta fin qui. Un'annata che rappresentava uno, dopo i, con la scommessa persa dell'Ajax, e il, con tre assist vincenti per i compagni: numeri che parlano di un centravanti che segna e fa segnare, un punto di riferimento dal fisico importante che, anche per queste caratteristiche, ha subito attirato l'attenzione di Spalletti.

Numeri che stanno aiutando l'Udinese a rialzarsi in una stagione sicuramente negativa per il club. E la stanno convincendo della bontà della scelta fatta la scorsa estate. Per ora la società della famiglia Pozzo ha versato circadel gigante d'attacco, con un. Un riscatto che, settimana dopo settimana, si sta avvicinando sempre più. Una decisione definitiva ancora non è stata presa, ma a breve la dirigenza friulana si riunirà per scegliere come comportarsi. Ea cifre più alte la prossima estate. Tanti club, soprattutto all'estero, hanno già messo gli occhi su di lui: tra posto per l'Europeo da conquistare e mercato, saranno mesi importanti da vivere.