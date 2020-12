i due gol che subisce so o più che altro il frutto degli errori dei propri compagni di squadra, anche se sulla conclusione del momentaneo 2-2 di Bonazzoli si fa beffare sul proprio palo.l’azione del secondo gol dell’Udinese nasce da una sua buona giocata in fase offensiva. Il grande ex di questo Torino-Udinese è riuscito a trovare il modo di farsi rimpiangere dalla propria ex squadra.è sfortunato il difensore olandese che, a pochi minuti dall’intervallo, è costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio al polpaccio. La sua prestazione fino a quel momento era stata buona.(dal 43’ p.t.qualche leggero sbandamento): è il peggiore tra le fila dell’Udinese. Nel secondo tempo si addormenta nella propria area di rigore finendo per perdere palla e permettendo così al Torino, nullo fino a quel momento, di riaprire la partita.: vince alla grande il duello con Vojvoda sulla fascia destra. Il terzino kosovaro del Torino non riesce mai ad arrivare sul fondo e anche in fase difensiva è spesso in grande difficoltà.è chirurgico nel battere Sirigu con il suo piatto dal limite dell’area di rigore e portare l’Udinese momentaneamente sullo 0-2. L’intera sua prestazione è stata di altissimo livello, prestazione davvero ottima quella dell’argentino.l’azione che permette all’Udinese di passare in vantaggio nasce da un suo recupero a centrocampo. Svolge un lavoro prezioso davanti alla difesa, dove è bravo nell’interrompere diverse azioni avversarie.(Dal 16’ s.t.entra bene): Mazzarri durante la sua esperienza al Torino lo avrebbe voluto come rinforzo a centrocampo. L’argentino oggi ha fatto vedere perché il tecnico toscano lo aveva chiesto con tanta insistenza: gioca una partita di gran qualità arricchita anche con gli assist per i gol di De Paul e Nestorovski.(dal 36’ s.t.un po’ in difficoltà nei primi minuti di gioco, poi prende le misure a Singo e la sua prestazione cresce di livello. Sufficienza piena per il terzino sinistro dell’Udinese.prestazione di qualità da parte del numero 23 dell’Udinese che riesce a trovare sempre il modo di creare problemi al Torino. Bravo a sfruttare al meglio l’occasione che ha nel primo tempo superando Sirigu con una conclusione precisa.(dal 36’ s.t.corre molto e gioca al servizio dei propri compagni di squadra, con il suo dinamismo mette anche spesso in difficoltà Lyanco. E’ bravo anche a servire Pussetto in occasione del primo gol dell’Udinese.(dal 16’ s.t.quando la partita sembra mettersi sui binari giusti per il Torino, spegne l’entusiasmo dei granata realizzando il gol del 2-3).l’Udinese conquista una vittoria meritata, dominando il Torino per lunghi tratti. Due minuti di follia rischiano di rovinare tutto quanto di buono costruito fino a quel momento, ma alla fine ci ha pensato Nestorovski a regalare la vittoria ai friulani.