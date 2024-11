Udinese, Nani: "Sanchez torna nel 2025". Poi avvisa: "Niente cessioni definitive a gennaio"

22 minuti fa



Gianluca Nani, supervisore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato al Messaggero Veneto partendo dalle condizioni di Alexis Sanchez:



"Servirà ancora un mese, forse due per vederlo in campo. Sanchez ha una grande personalità e un carattere che ha dimostrato anche dalla voglia di accelerare i tempi di rientro dall’infortunio. Adesso è quasi pronto per lavorare sulla preparazione atletica".



MERCATO - "A gennaio non partirà nessun pezzo grosso e tornerà Sanchez, ma adesso cerchiamo di essere più cinici in zona gol. Non vogliamo depauperare la squadra e quindi non sono previste partenze a titolo definitivo. Pizarro? Damian ha un elenco di squadre che lo richiedono, ma il prossimo sarà un mese ricco di sfide e se entrasse bene nelle rotazioni si parlerebbe poi di altro".