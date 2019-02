Davide Nicola, allenatore dell'Udinese, parla dopo il pareggio con la Fiorentina: "C'è soddisfazione? Certo, sapevamo di affrontare una squadra competitiva e temibile, ha tanta qualità e attaccanti con grandi caratteristiche. Saremmo potuti andare in vantaggio subito, sarebbe stato interessante vedere che piega avrebbe preso la partita. Abbiamo giocato da squadra come spesso accade, abbiamo sbagliato solo un'ora contro la Sampdoria, dove pensavamo di risolverla da soli".



SULLA CONTESTAZIONE - "Noi teniamo conto di ciò che il pubblico può dare, recepiamo la contestazione dei tifosi, che ci hanno sempre dato tanto, e capiamo che vogliono di più. Sappiamo quanto siano importanti e bisogna avere una coerenza, siamo andati ad applaudirli perchè per noi sono fondamentali, è facile andare lì quando vinci sempre".



SU DE PAUL - "Molto bene, è chiaro che se andiamo ad analizzare il fatto che poteva portarci in vantaggio subito qualcosa in più poteva fare, ma oggi ha fatto meno tocchi, ha aiutato la squadra, è stato ordinato e ha giocato con gli altri. Il talento che ha è importante, in alcune occasioni tocca ancora troppe volte la palla, ma sta migliorando".