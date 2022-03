Nehuen Perez, difensore dell'Udinese, parla a Dazn prima della sfida con la Sampdoria: "La Samp ha giocatori di qualità. Dobbiamo essere aggressivi e compatti come squadra per non lasciargli molto spazio. Come centrale preferisco a destra però faccio quello che il mister mi chiede e cerco di farlo al meglio possibile per aiutare la squadra. L’esperienza in Italia sta andando molto bene. Non parlo ancora benissimo la lingua, ma grazie alle lezioni di italiano sto migliorando".