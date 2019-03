Ignacio Pussetto, attaccante argentino dell'Udinese, parla a Sky Sport in vista della sfida contro la Juventus di venerdì: "Sarà una partita difficile ma noi conosciamo la nostra forza e sappiamo che la Juve non è imbattibile. Speriamo di giocare bene e di portare punti a casa. La Nazionale? Lavoro per arrivare in Nazionale, so che migliorando arriverà presto la convocazione".