Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, ha parlato a Sky dopo il pareggio contro il Cagliari:



"E' stata una partita molto maschia, di seconda palle, dove dovevamo fare pochi errori perché il Cagliari ha queste transizioni veloci. La squadra ha iniziato bene, non riuscivamo a trovare Thauvin fra le linee ma siamo stati pericolosi con Ebosele e poi abbiamo perso dei palloni stupidi che non dobbiamo perdere. Dobbiamo crescere e migliorare lì. Abbiamo fatto entrare il Cagliari in partita. Nel secondo tempo la squadra ha fatto una buona prestazione, siamo stati ordinati e abbiamo creato le nostre situazioni. Quella con Lucca è stata molto importante o anche un pallone con Perez. Nel primo tempo, nel finale, c'è stato un tiro di Thauvin che doveva fare meglio. Cagliari è un campo difficile e noi siamo consapevoli che dobbiamo crescere tanto. Oggi portiamo a casa un punto per me giusto e continuiamo a migliorare. Mi dispiace per gli infortuni che cambiano le strategie dei cambi".