Lorenzo Lucca passa dal Pisa all'Udinese: l'attaccante, reduce dall'esperienza olandese con l'Ajax, si trasferisce in Friuli a titolo temporaneo, con diritto di riscatto.

"Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo (con diritto di riscatto), alla società Udinese Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca al quale rivolgiamo i migliori auspici per questa nuova esperienza professionale".





"Forza fisica, talento e senso del gol, è questo il biglietto da visita del nuovo attaccante bianconero: Lorenzo Lucca è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese. Arriva in prestito con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Pisa e sarà il nuovo rinforzo per l’attacco bianconero. Lucca, attaccante giovane ma già con esperienza internazionale, è reduce dall’esperienza in Olanda con la prestigiosa maglia dell’Ajax indossata la scorsa stagione".