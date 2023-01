Tegola per l'Udinese e per il mercato perché Gerard Deulofeu si deve fermare e, probabilmente, lo stop non sarà di quelli brevi. L'attaccante spagnolo si era infortunato a novembre al termine della partita contro il Napoli per una distorsione al ginocchio, ma all'epoca lo stop non sembrò grave. Nei minuti finali della sfida contro la Sampdoria, subentrato da poco in campo dalla panchina, l'ex Milan si è nuovamente fermato.Questa volta, l'instabilità del ginocchio ha costretto l'Udinese a un nuovo consulto specialistico che, oggi, ha confermato la necessità di un intervento di stabilizzazione dell'articolazione.



IL COMUNICATO - Udinese Calcio comunica che, all’esito del consulto specialistico effettuato, Gerard Deulofeu dovrà sottoporsi ad un intervento di rinforzo capsulare al ginocchio destro al fine di incrementarne la stabilità. L’intervento sarà effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma.