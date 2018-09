Julio Velazquez ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Udinese contro il Chievo: “Abbiamo fatto molto meglio della ultima partita, prestazione bellissima, mi è piaciuto lo spirito collettivo della squadra, tutti aiutano tutti. Il Chievo me lo aspettavo così, è squadra forte che ha fatto una buona prestazione con la Roma, con la Juve, contro l'Empoli, è una squadra simile alla nostra, l'abbiamo studiata. L’esultanza? Dopo il secondo gol? Sono attivo. Non è facile, abbiamo giocato in uno stadio difficile contro una squadra forte, la Serie A è difficile perciò sono molto soddisfatto. Il secondo gol mi è piaciuto, per la squadra, per i ragazzi, per i tifosi”.



“De Paul? Non è un centrocampo che deve esaltare qualcuno, tutti sono importanti, la squadra, questo è il mio pensiero, l'obiettivo è che la squadra faccia bene. De Paul è ragazzo straordinario e gioca dove penso che sia meglio per la squadra. Il centrocampo si è adattato agli avversari, al tipo di modulo degli avversari. Abbiamo fatto bene le due fasi, anche nella transizione offensiva e nella fase di difesa nelle posizioni. Sono soddisfatto per i ragazzi perché lavorano tantissimo. Scuffet? Lui è un calciatore importante come tanti altri e può giocare o meno come gli altri. Ha fiducia, abbiamo preso quattro gol e dopo cinque partite ha fatto bene. Se la squadra lavora tutta assieme non si prende gol, non è questione di un singolo".