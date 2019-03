Nessun procedimento, almeno per ora. L'Uefa non ha avviato alcuna indagine nei confronti di Cristiano Ronaldo dopo il gesto rivolto ai tifosi dell'Atletico Madrid al termine della sfida vinta dalla Juventus per 3-0 martedì scorso, che ha segnato il passaggio del turno per i bianconeri e l'eliminazione dei Colchoneros dalla Champions League. Non è escluso che eventuali indagini vengano aperte la prossima settimana, con l'Atletico che valuta anche una possibile protesta ufficiale per quanto accaduto.