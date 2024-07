Getty Images

Ufficiale - Cremonese, Ciofani lascia il calcio e entra in società: "Si apre un nuovo capitolo della mia vita"

31 minuti fa



Daniel Ciofani si ritira. L’attaccante ha annunciato la decisione di lasciare il calcio giocato e terminare la carriera da calciatore ed entrare nella dirigenza della Cremonese.



Ad annunciare la decisione è lo stesso club grigiorosso:



“Daniel Ciofani inizierà presto un nuovo percorso all’interno della società U.S. Cremonese. Il suo ruolo sarà ufficializzato nelle prossime settimane.



“Sta per aprirsi un nuovo capitolo della mia vita e innanzitutto desidero ringraziare il cavalier Giovanni Arvedi per l’opportunità che mi è concessa – spiega Ciofani -. Con grande orgoglio continuerò la mia esperienza a Cremona, anche se in una veste diversa”.