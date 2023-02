La stagione con l'Eibar sarà la sua ultima di sempre e otto mesi dopo l'ultima partita ufficiale per Fernando Llorente è arrivato l'annuncio ufficiale dello stop con il mondo del calcio. Ad annunciarlo è stato proprio l'attaccante spagnolo che, nella sua prima uscita televisiva con un ruolo da commentatore, ha confermato il suo ritiro dal calcio giocato.



BASTA COL CALCIO - "Sono felice e contento. Sono disoccupato da otto mesi, da quando ho lasciato l'Eibar a giugno. Vedo cosa mi piace ora che ho lasciato il calcio. Non mi si vedrà più in campo? No, no (ride, ndr). Ho tutto chiaro. Cerco di fare sport e giocare a padel o tennis".



UN'ULTIMA CHANCE CON PIQUE - Basta col calcio, per ora, perché in realtà Nando ha anche confermato che in campo lo rivedremo, a giocare a calcio, almeno un'ultima volta. Nella King's League di Gerard Pique a cui ha garantito che farà almeno una presenza.