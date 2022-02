I New York Red Bulls hanno ufficializzato l'acquisto del brasiliano Luquinhas. Il trequartista, classe 1996 occuperà uno dei posti di "designated player", dopo aver firmato fino al 2025. Proviene dalla Polonia, dove giocava per il Legia Varsavia. I designated players sono giocatori, tre per squadra, che possono eccedere il tetto salariale stabilito.