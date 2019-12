L'blinda, ufficiale il rinnovo dell'attaccante brasiliano fino al 2024. Lo stesso Richarlison spiega ai canali ufficiali del club: "Voglio restare qui a lungo. Questo è il club che mi ha dato l'opportunità di mettere in mostra il mio calcio. È qui che ho conquistato un posto nella nazionale brasiliana e in cui ho segnato tanti gol in Premier. Il club ha fiducia in me e io ho fiducia nel club. I tifosi hanno grande affetto per me e io cerco di ricambiare sul campo. Metto in gioco la mia vita aper loro. Cerco di sudare sangue e lacrime per questo club. Voglio continuare ad onorare questa maglia e rendere felici i tifosi. E spero che continuino a cambiare il mio nome".