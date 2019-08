Attraverso un comunicato ufficiale, il DC Uunited ha annunciato che Wayne Rooney lascerà il club statunitense al termine della stagione. L'ex Manchester United diventerà contemporaneamente giocatore e vice-allenatore di Cucu al Derby Country, in Inghilterra, nel 2020.



LE PAROLE - "Sono orgoglioso della mia esperienza in MLS" ha dichiarato Rooney in conferenza stampa. "La decisione di trasferirsi a casa è stata dura, ma la famiglia è tutto, vogliamo essere più vicini all'Inghilterra.