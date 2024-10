Ultras, incontro Piantedosi-Abodi: daspo penale e tecnologia, ecco come il Governo arginerà la violenza

Getty

. É un allarme che si sente chiaramente quello lanciato dalla galassia ultras all’interno dell’universo calcistico. Il Governo ha recepito forte e chiaro il messaggio, cominciando immediatamente a muoversi per arginare l’ondata di violenza che si sta abbattendo sul nostro calcio:

, che si è svolta alla presenza del capo della Polizia Vittorio Pisani,, come riportato da La Gazzetta dello Sport,. La prima mossa sarà una verifica con il ministro della Giustizia Nordio degli strumenti necessari per rendere efficaci i fermi dei tifosi, evitando così che gli stessi vengano rilasciati dopo poche ore. Si sta valutando, inoltre, di– attualmente è una sanzione amministrativa che si perde nel momento in cui si esaurisce -. Infine,, in particolare del riconoscimento facciale. L’idea è quella di chiedere - una volta ottenuto il via libera del Garante della privacy - l’obbligatorietà della biometria nel giro di due anni. Gli altri punti, invece, riguardano le società, tra cui si sta discutendo la promozione del ritiro del gradimento verso i tifosi che si macchiano di violenza, razzismo o di altri episodi che non riguardano i reali valori di uno sport come il calcio. Ultimo (ma non meno importante), così che possa essere sottoscritta da tutti i soggetti che hanno rapporti con le società calcistiche.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui