Primi nomi, prime suggestioni di mercato e primi obiettivi in casa Sampdoria: a Genova iniziano a circolare i profili di alcuni calciatori giovani e di prospettiva, seguiti dal club blucerchiato in vista del prossimo calciomercato. Per l'attacco, da Corte Lambruschini starebbero pensando a Mergim Berisha, 21 anni e di proprietà del Red Bull Salisburgo.



Dopo la telenovela della scorsa estate per il centrocampista poi finito alla Lazio, ecco quindi un altro Berisha per la Samp. Tedesco di origini kosovare, classe 1998 e una presenza con la sua Nazionale Under 21, Mergim Berisha è esploso grazie alla maglia del club biancorosso, mettendo a segno 9 reti tra campionato e Coppa in Austria. A solleticare la Samp secondo Il Secolo XIX sarebbe il fatto che Berisha è in scadenza di contratto.