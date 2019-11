Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un Cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.



Douglas Costa è da anni uno dei migliori giocatori al mondo, ma in tutto il suo cammino sono stati decisivi gli infortuni: è leggero e pregiato come tutti i giocatori di classe, è il migliore ad abbinare velocità e qualità. Se questa fosse la volta buona, la Juventus avrebbe trovato un giocatore formidabile e forse l'ultimo che le mancava: il brasiliano può fare la differenza per arrivare alla Champions League.