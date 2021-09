Leggere il 6 settembre che laha messo nel mirinoper il prossimo anno mi sembra una notizia un po’. Poteva farlo una settimana fa. I numeri di telefono sono, non c’era grande lavoro da fare se si vuole essere corretti.Nel frattempo non sottovaluterei il ritorno di MoiseNon conosco la sua professionalità. Mi sono meravigliato però di sentir dire ache è l’ora di mettere la testa a posto. E’ un giudizio inopportuno su un suo giocatore, non dovuto soprattutto se fatto in pubblico., non è solo arrivato in ritardo agli allenamenti. Ha esordito in A e in Champions quando non aveva ancora 17 anni. Dopo la Juve è andato a giocare e segnare alpoi all’. Grandi squadre, grandi piazze.Non ha grande senso tattico, è molto istintivo, ma ha scatto rapido e potenza. Se ha tendenza a buttarsi via, ci riuscirà. Se tiene al calcio sarà un giocatore molto importante.