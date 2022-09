Si potrebbe bollare così, con uno scappellotto moral-moralistico, il comportamento di giocatori e non solo, del PSG. Con un appunto di quella che un tempo si chiamava educazione civica“:E’ noto, infatti, che i governi, di fronte alla crisi energetica (contingente) e a quella climatica (epocale) hanno dato indicazioni a contenere i consumi. Un grado di riscaldamento in meno, l’uso di mezzi di trasporto pubblici, lavatrice a pieno carico, docce più brevi, aria condizionata non proprio gelata.Un cambio di paradigma, insomma. Una serie di piccoli gesti quotidiani che vanno verso il futuro. La consapevolezza che qualcosa per il clima, per l’inquinamento, la possiamo fare da subito con facilità e semplicità., preceduti da vecchi dirigenti attenti solo alla propria borsa,, a questa ulteriore richiesta di sacrifici verso i cittadini italiani o europei”.Anche a dimostrarsi peggiori di quei ragazzi viziati dei calciatori. E invocare la libertà di termosifone e sciacquone.