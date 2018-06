De Ligt è pronto per la Juve. Anzi: l'ha già assaggiata, con quell'incontro in sede e il colloquio con Nedved. Si procede a grandi passi, ecco. Peccato - per i bianconeri - solo per la valutazione che ne sta facendo l'Ajax: ben 50 milioni, cifra troppo alta per le intenzioni della Juventus.