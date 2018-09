Il ct dell'Italia Under 21 Luigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni in amichevole. Il tecnico degli azzurrini si è soffermato in particolare sulla presenza di Rolando Mandragora, finito nel ciclone per la squalifica per bestemmia nel match con la Sampdoria: "La convocazione di Mandragora in Under 21 non è una punizione. Il ragazzo dovrà gestire in maniera diversa quello che è accaduto, perché è il capitano e non è il massimo d'esempio per quello che ha fatto. Ma non ha fatto niente di male, perché le sue imprecazioni non erano rivolte a nessuno in particolare. Ma l'Under 21 non è stata una punizione, mi sono confrontato a lungo con Mancini su tutti i ragazzi dell'under e abbiamo valutato di farlo venire in Under. Certo, non è il massimo quello che ha fatto, ma se avessimo voluto punirlo lo avremmo lasciato a casa".



Poi Di Biagio ha rilasciato una breve battuta sullo scarso impiego dei giovani italiani in campionato: "I giovani giocano poco, spesso scommetto su chi ha zero esperienza".