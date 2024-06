Ungheria-Svizzera: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty

Marco Rossi, uno dei tanti ct italiani impegnati ad Euro 2024, comincia il suo cammino contro l'espertadi Murat Yakin. L', da qualche anno sempre una mina vagante nelle grandi competizioni, si presenta in Germania con la voglia di sorprendere nel girone dei padroni di casa, e dovrà sgomitare per il secondo/terzo posto con gli elvetici e con la Scozia.: Ungheria-Svizzera: 15 giugno 2024: 15.00

: Gulacsi; Szalai, Balogh, Lang; Nego, Schafer, A. Nagy, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. All.: Marco Rossi.: Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Zakaria, Freuler, Xhaka, Ndoye; Okafor, Embolo. All.: Murat Yakin.