. La squalifica di un turno va scontata ancora a causa di quel giallo rimediato sotto diffida nell'ultima giornata dello scorso campionato, se la sarebbe portata appresso anche in Premier d'altronde. Intanto aumentano le possibilità che quella con la Fiorentina possa essere anche l'ultima partita ufficiale disputata con la maglia bianconera. Perchéil colloquio con Rabiot figlio è servito per ottenere il gradimento del centrocampista anche in assenza della Champions League., con cui l'uomo mercato dello United sta provando a trovare un accordo che possa permettere ai Red Devils di averlo entro la fine della prossima settimana.. Non ha fretta il giocatore, non è un suo problema il fatto che il club bianconero abbia ora l'opportunità di monetizzare la sua cessione, quei 15 milioni di sterline che rappresentano la base d'intesa tra United e Juve sono stati fatti notare in sede di trattativa dallo stesso Murtough. C'è disponibilità a trattare comunque,