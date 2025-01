Getty Images

Uomini mercato Manchester United: Zirkzee titolare, Garnacho e Antony...

Gianluca Minchiotti

26 minuti fa



Nella formazione titolare del Manchester United che oggi affronta a Old Trafford il Brighton in Premier League, ci sono alcuni giocatori che in questo periodo figurano spesso nelle cronache del calciomercato. Fra i titolari della squadra schierata oggi da Ruben Amorim c'è l'olandese ex Bologna Joshua Zirkzee, che resta un obiettivo di mercato della Juventus anche dopo l'arrivo (non ancora ufficiale) di Randal Kolo Muani.



Partono inizialmente in panchina invece l'argentino Alejandro Garnacho e il brasiliano Antony: il primo è nel mirino del Napoli per il post Kvaratskhelia, mentre il secondo è a un passo dal Betis Siviglia e quella di oggi potrebbe essere la sua ultima partita con i Red Devils.