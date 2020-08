Il 2020 di Matias Vecino è stato quantomeno sciagurato. Sia prima che post lockdown per colpa del coronavirus il centrocampista uruguaiano non è di fatto quasi mai riuscito ad imporsi sia per una rotazione sempre più ridotta messa in atto da Antonio Conte, sia per un problema al ginocchio che lo ha portato, prima della fine della stagione, ad operarsi. Il futuro dell'ex-Fiorentina è però già scritto, almeno nei piani del club nerazzurro.



NON RIENTRA NEI PIANI - Nell'ormai celebre incontro fra Antonio Conte e la dirigenza dell'Inter al gran completo, l'allenatore salentino per la propria conferma ha dettato una linea tecnico tattica ben precisa sia per il mercato in entrata che in quello in uscita. E Vecino non rientra più nei piani del tecnico che sta spingendo per l'acquisto di centrocampisti più fisici da piazzare nel suo 3-5-2.



LE RICHIESTE DELLE PARTI - Al giocatore e al suo entourage è stata dettata la linea: l'Inter ascolterà tutte le offerte per lui, che dovranno partire da non meno di 20 milioni di euro così da poter segnare una piccola plusvalenza a bilancio. Offerte che stanno iniziando ad arrivare, ma non da club che riscuotono il gradimento del giocatore. Vecino ha infatti fatto sapere alla proprietà che accetterà solo offerte da club che giocano competizioni europee ad alti livelli e, possibilmente, la Champions League. Dettagli non semplici da far quadrare, soprattutto in un mercato avido di fondi a disposizione, e che, seppur in minima parte, complicano anche il mercato in entrata dei nerazzurri.