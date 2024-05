Getty

Due risultati su tre (vittoria o pareggio) a disposizione delper volare in Serie A. Lo 0-0 dello 'Zini' pone in una posizione di vantaggio i lagunari, che nelladovranno contenere l'obbligo di successo della. I grigiorossi, alla luce della peggior posizione di classifica ottenuta in campionato (quarta, rispetto alla terza degli arancioneroverdi), per centrare la promozione devono assolutamente espugnare il 'Penzo'. In caso contrario, al 90', in caso di pareggio a far festa come detto sarebbe il Venezia. Non sono previsti supplementari o rigori.

Venezia-Cremonese sarà trasmessa in tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile o utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

Venezia-Cremonese, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su cellulari e tablet, su NOW e su Sky Go.(3-5-2): Joronen; Sverko, Idzes, Svoboda; Candela, Tessmann, Lella, Busio, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. All. Vanoli.3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Coda. All. Stroppa.