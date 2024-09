Genoa, Sabelli e De Winter: "Con la Roma una grande ripresa. Venezia? Ci dirà chi siamo"

Bagno di folla nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Genova perintervenuti all'apertura del nuovo Genoa Store di via XX Settembre.Oltre a firmare autografi a scattare selfie, i tre giocatori si sono messi anche a disposizione dei giornalisti, in particolare analizzando il pareggio di domenica scorsa con la Roma e gettando un occhio alla sfida di sabato in casa del Venezia: "Contro la Roma il primo tempo è stato molto difficile per noi - ha ammesso Sabelli, peraltro cresciuto proprio nel vivaio giallorosso - loro sono una squadra forte e ci hanno creato molti problemi. Nel secondo tempo però abbiamo giocato a una porta sola".

Una disamina condivisa anche da De Winter, autore del gol che è valso il pari in extremis al Grifone, al quale addirittura l'1-1 sta stretto: "- ha dichiarato il difensore belga - però è anche vero che la Roma nel primo poteva farci più di un gol. Credo dunque che alla fine l’1-1 sia stato il risultato più giusto".I due hanno poi spostato lo sguardo verso i prossimi impegni, a cominciare dalla sfida di sabato in casa del Venezia: "Le prossime tre partite sono molto importanti . ha aggiunto Sabelli - daremo sempre tutto e vedremo che cosa accadrà.Ci giocheremo tanto e vogliamo dimostrare di poter far bene su ogni campo".

"La partita che abbiamo vinto quest'estate non conta nulla - ha ricordato De Winter parlando dei lagunari, già affrontati e battuti a luglio dai rossoblù - quella era un'amichevole. Non sappiamo come stanno adesso i nostri avversari. Lo vedremo soltanto sabato".