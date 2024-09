Venezia-Genoa: le probabili formazioni e dove vederla in tv o streaming

Il Venezia, fanalino di coda in Serie A, cerca la prima gioia stagionale ospitando sabato pomeriggio al "Penzo" un Genoa reduce da un buon avvio di stagione. Per i lagunari un solo punto fin qui raccolto in quattro gare, mentre il Grifone che veleggia a metà classifica a quota 5 ha ottenuto la sua unica vittoria proprio in trasferta, a Monza a fine agosto.

che dovrebbe far coppia con Oristanio sulla trequarti, con l'arretramento di Busio sulla linea mediana. In attacco confermatissimo Pohjanpalo. In difesa ballottaggio tutto belga sul centro-sinistra tra Sagrado (favorito) e Shingtienne.Con un derby di Coppa Italia all'orizzonte,tornato ad allenarsi in gruppo dopo quasi un mese di stop ma che potrebbe rientrare in campo proprio contro i blucerchiati. Se così fosse verrebbe confermata la linea difensiva vista con Verona e Roma a cavallo della sosta. In mediana,partito in panchina contro i giallorossi ma poi autore di un'ottima prova. Discorso analogo in attacco per Vitinha, in vantaggio su Ekuban per un posto dal primo minuto al fianco di Pinamonti.Partita: Venezia-GenoaData: sabato 21 settembre 2024Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00Canale TV: DaznVenezia-Genoa verrà trasmessa in diretta tv e sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Joronen; Idzes, Svoboda, Sagrado; Candela, Busio, Duncan, Zampano; Ellertsson, Oristanio; Pohjanpalo. All: E. Di Francesco.Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Pinamonti, Vitinha. All: A. Gilardino.A dirigere la gara sarà Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido, assistito sul campo da Ciro.Carbone di Napoli e Giorgio Peretti di Verona. Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Daniele Perenzoni di Rovereto. Dietro al monitor saranno infine impegnati Daniele Chiffi di Padova al Var e Rosario Abisso di Palermo in qualità di Avar.