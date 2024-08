Getty Images

Verona, brutto infortunio per Serdar: salta la Juventus, quanto starà fuori

52 minuti fa

Non solo belle notizie per l'Hellas Verona, uscito trionfante dal match contro il Napoli. La squadra di Paolo Zanetti infatti ha sì battuto 3-0 quella di Conte ma ha perso un suo protagonista. Suat Serdar si è infortunato e ora resterà lontano dai campi per un mesetto. A comunicarlo è stato lo stesso club che ha reso noto come abbia subito una lesione di media entità del bicipite femorale sinistro.



AI BOX - Quanto starà fuori? Difficile dirlo con precisione, di certo salterà la gara con la Juve, la prossima in programma già sabato. I tempi di guarigione saranno quantificabili poi dopo i prossimi esami a cui si sottoporrà: dovrebbe saltare anche la gara successiva, quella con il Genoa, e fare ritorno dunque intorno alla metà del mese di settembre. Un intoppo che non ci voleva per un Verona partito a razzo.