Getty Images

Dopo ilNella notte, come riporta Gianluca Di Marzio, è arrivata la chiusura della trattativa per il passaggio asocietà distatunitense con sede adinLa formalizzazione delladovrebbe arrivare a breve, certamente prima della fine del 2024. E circolano già le prime indiscrezioni sul futuroche ricoprì lo stesso ruolo alla Roma tra il 2012 e il 2016. In dirigenza dovrebbe restare, almeno fino a fine anno,

LE CIFRE - Le parti dovrebbero aver formalizzato l'accordo per cifre leggermente inferiori aiC'è attesa per il comunicato con cui si avrà l'ufficialità dell'accordo.