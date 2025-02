Verona-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Hellas Verona e Fiorentina si affrontano allo stadio bentegodi nella 26esima giornata di campionato. Il fischio d'inizio è fissato per le 15:00 di domenica 23 febbraio. Il Verona viene da due sconfitte consecutive contro Atalanta e Milan ed è alla ricerca di punti preziosi in ottica salvezza. Dall'altra parte, anche la Fiorentina è reduce da due sconfitte e vuole rialzare la testa per non perdere contatto col treno dell'Europa che conta.Partita: Hellas Verona-FiorentinaData: domenica 23 febbraio 2025Orario: 15:00

Canale TV: DAZNStreaming: DAZNHELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Duda, Lazovic; Suslov, Kastanos; Sarr. All. ZanettiFIORENTINA (4-2-3-1): (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli, Mandragora; Zaniolo, Beltran, Folorunsho; Kean. All. Palladino.- Nel Verona è squalificato Bradaric. Dubbi per Zanetti sulla trequarti e in attacco. Kastanos e Sarr sono in vantaggio su Livramento e Mosquera. La Fiorentina ritrova Kean dopo la squalifica ma perde Gosens per lo stesso motivo e Gudmundsson per infortunio. Beltran prende il suo posto sulla trequarti. Pongracic in vantaggio su Comuzzo in difesa.

Hellas Verona-Fiorentina sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca della sfida è affidata a Ricky Buscaglia