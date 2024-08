Verona-Juventus: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

(lunedì 26 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è il posticipo che chiude la seconda giornata di campionato in Serie A. Dopo il convincente 3-0 al Como all'esordio, Thiago Motta cerca conferme allo Stadio Bentegodi, dove settimana scorsa è crollato il Napoli di Antonio Conte. Arbitra Giua, assistito da Bresmes e Rossi con Ayroldi quarto uomo, Aureliano e Chiffi al Var.Partita: Juventus-Como.Data: lunedì 26 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.

Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.- Hellas Verona-Juventus viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Dario Marcolin.

- Thiago Motta perde Thuram e Weah per infortunio, ancora assente Milik. Capitan Danilo è in ballottaggio con il giovane Savona. Dall'altra parte Zanetti perde Serdar, che si aggiunge all'altro indisponibile Cruz. Almeno dall'inizio dovrebbe essere ancora preferito Tengsted a Mosquera, autore di una doppietta contro il Napoli.(4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Livramento, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.(4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta.