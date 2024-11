Verona, le pagelle di CM: Belahyane metronomo. Coppola e Lazovic, che errori! Probabile Waterloo per Zanetti

Getty Images

Cagliari-Verona 1-0fondamentale sul colpo di testa di Zappa, nulla può sul gol subito. Evita il raddoppio con una bella parata su Viola.: limita spesso le incursioni di Luvumbo con successo.: attento per sessanta minuti, poi crolla insieme a tutto il reparto.: legge ogni palla con attenzione, fino a quando non si perde Piccoli nell'occasione del gol.: una freccia sull'out di destra ma è dalla sua parte che Felici entra in area in occasione del gol dei padroni di casa.: è lui il metronomo del centrocampo scaligero. Dai suoi piedi partono le azioni più pericolose.

(dal 39' s.t: in poco tempo chiede un "oki" per le varie serpentine subite da Felici).: se i gialloblù non crollano nella lotta di centrocampo è soprattutto per merito suo).: prende una traversa ma nel finale del primo tempo manda a lato una clamorosa occasione da gol.(dal 27' s.t: non riesce a prendere per mano la squadra. Raramente nel vivo del gioco).: parte bene con qualche discesa interessante, poi nella ripresa svanisce nel nulla.(dal 39' s.t).: arginare lo scoglio Mina non è una cosa facile e l'attaccante capoverdiano esce dal campo con una prova veramente incolore.

(dal 21' s.t: come Livramento anche lui va a sbattere contro il muro Mina).: prova a fare a sportellate ma con poco successo. Prova un solo tiro in porta, poco per essere l'unica punta centrale.(dal 27' s.t: il suo ingresso non cambia le sorti della gara).: la sua squadra gioca un buon primo tempo ma nella seconda frazione lo "tradisce" calendo sia sul piano di gioco che sul piano fisico in una gara che con molta probabilità potrebbe essere la sua Waterloo.