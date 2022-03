: l’unico tiro in porta che subisce, sul quale non può obiettivamente far nulla, finisce nel sacco: si fa scappare Di Francesco in occasione del vantaggio dell’Empoli.(Dal 15’ st: il suo ingresso cambia completamente la gara. Trova un gol capolavoro e punta continuamente l’uomo, davvero interessante questo ragazzo classer 2002).: il più “pulito” dei centrali gialloblu.: soffre e non poco la fisicità di Pinamonti, che lo fa pure ammonire.: prova a spingere con generosità, meglio nella ripresa quanto passa centrale.: in difficoltà nel primo, migliora la qualità del palleggio nella ripresa senza trovare però giocate di rilievo.(Dal 39’ st).: gioca molti palloni ma si limita al compitino, anche in fase di interdizione non convince.: si sacrifica per tutta la gara in una posizione non sua. Come il resto della squadra cambia passo nella ripresa e dà una mano alla squadra a recuperare lo svantaggio.: non brilla ma è comunque uno dei più positivi, nel finale sfiora il gol con una spizzata sul quale Vicario era sembrato fuori causa.: ogni azione pericolosa del Verona passa dai suoi piedi. Chissà come sarebbe finita se fosse stato lui a calciare il rigore…: solita prestazione generosa condita in negativo dal doppio errore dal dischetto, anche se sugli almanacchi resterà solo il primo.: senza molti titolari, con soli primavera in panchina, dimostra di essere un allenatore con idee e coraggio. L’ingresso obbligato di Cancellieri lo ha favorito, ma la squadra nella ripresa cambia passo il merito è anche suo.