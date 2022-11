Francesco Marroccu, direttore sportivo dell'Hellas Verona, è intervenuto a Dazn dopo la sconfitta in casa del Monza: "Non sta mancando un leader, è la situazione che sta diventando critica. Stiamo faticando a rispondere, ma l'Hellas ha fatto del proprio gioco la leadership e i giocatori sono sempre stati allineati. Oggi siamo in difficoltà, mi preme scusarci a nome di tutti: non abbiamo fatto una prestazione in linea con le aspettative, ma bisogna farci un esame di coscienza e tirare fuori energie".



FIDUCIA CONFERMATA A BOCCHETTI? - "Decisamente sì. Bocchetti rappresenta la continuità dell'idea di calcio dell'Hellas. Le responsabilità sono di tutti noi, solo con la coesione e unità di intenti si esce da questa situazione".



L'ESPULSIONE DI MAGNANI - "Siamo talmente fragili che ogni episodio ci gira in maniera negativa, l'interpretazione è che il giocatore non può più raggiungere la palla. Siamo in un momento talmente negativo che tutto quello che può succedere succede. Chiaro che l'episodio sia stato interpretato in maniera troppo eccessiva nei nostri confronti".