È arrivato il giorno di Ajax-Juventus, l'andata dei quarti di finale di Champions League. Questa sera, alle 21, alla Johan Cruijff ArenA andrà in scena il primo dei due atti che porteranno una delle due squadre a giocarsi la semifinale contro una tra Tottenham e Manchester City. LIVE su Calciomercato.com l'avvicinamento alla sfida.



17.00 BERNA IN POLE SU DOUGLAS - Formazione praticamente fatta per la Juve, con Massimiliano Allegri che ha deciso di schierare Bernardeschi, che ha vinto il ballottaggio con Douglas Costa, nel tridente con Mandzukic e Cristiano Ronaldo.



16.00 KHEDIRA IN PANCHINA - Anche Sami Khedira va verso la panchina: a completare il centrocampo con Pjanic e Matuidi dovrebbe essere Bentancur.



15.45 RIPOSO IN HOTEL - Ore di riposo e relax per i calciatori della Juve, che in questo momento si trovano in hotel.



15.30 DYBALA OUT - Paulo Dybala comincerà molto probabilmente dalla panchina. Il numero 10 non dovrebbe far parte della formazione titolare scelta da Allegri per questa sera.



15.00 3000 TIFOSI AD AMSTERDAM - Sono circa 3000 i tifosi bianconeri che hanno invaso Amsterdam per seguire la sfida di questa sera.