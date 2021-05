A partire dalle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match Juventus-Milan importantissimo per la corsa Champions. Ecco alcune curiosità.



Da una parte nessuna squadra ha guadagnato più punti della Juventus da situazione di svantaggio in questo campionato (17), dall’altra il Milan è quella che ne ha persi meno una volta avanti nel punteggio (cinque).