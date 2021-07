, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi, ha dichiarato all'indomani delle richieste avanzate da Figc (LEGGI QUI) , che ha avuto l'effetto di amplificare il problema. In realtà è una questione strutturale, visto cheCon tanti settori in difficoltà o addirittura in ginocchio,, chiude la Vezzali sempre a Milano Finanza.