Cristian Vieri dice la sua sul derby: "Derby triste secondo me. L'Inter ha dominato il primo tempo, zero partita da parte del Milan. Secondo me l'Inter doveva chiuderla nel primo tempo perché poi rischi, anche contro il Milan che non sta bene perché può sempre succedere tutto. Secondo tempo triste, partita bruttissima. L'Inter ha uno squadrone, poteva e doveva fare più gol perché ieri è stata superiore".