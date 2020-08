Termina, finalmente, la stagione di Serie A più lunga e strana di sempre, con tutte le difficoltà che ha comportato a società e giocatori.C’è anche da dire che, per lunghi tratti dell’anno, la squadra viola ha avuto paura di retrocedere, arrivando ad essere a +1 sul terzultimo posto, e finire a pari punti con alcune delle rivelazioni dell’anno come Parma e Verona rivaluta il lavoro della squadra. Non bisogna dimenticare, inoltre, le scelte sugli allenatori, che hanno fatto discutere e non poco.Se la conferma estiva di Montella stuzzicava qualcuno, soprattutto i più nostalgici della prima versione viola dell’Areoplanino, portando però ad un fallimento sotto tutti gli aspetti, Iachini in questa stagione ha messo tutti d’accordo. Arrivato con il compito chiaro di salvare la squadra, il tecnico di Ascoli, da vero condottiero, ha portato i suoi a non rischiare niente.La decisione chiave in vista della prossima stagione, inoltre, è arrivata proprio dal presidente viola, che ha scelto di confermare Beppe Iachini. Commisso ha più volte fatto capire quanto sia legato ai valori umani, e Iachini ha rappresentato per lui un punto fermo in un momento difficile, tanto da meritarsi una seconda possibilità, stavolta costruita ah hoc per lui, e non più come traghettatore. Probabilmente, nell’arco della sua intera carriera,