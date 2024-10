Violamania: il Franchi è il cimitero delle grandi. Ora nessuno si azzardi a guardare la meravigliosa classifica

Getty Images

Quello che Palladino sta facendo con la Fiorentina ha dell’incredibile. Una squadra che nei primi mesi della stagione non era in grado di macinare gioco o difendersi dagli attacchi di qualsivoglia avversario oggi banchetta su squadre ben più attrezzate di lei come Milan e Roma. Quello andato in scena contro i giallorossi è il manifesto del calcio secondo Palladino. La partita, sotto il profilo del possesso palla, l’ha fatta la Roma. La Fiorentina ha atteso e, tutte le volte che ha deciso di affondare in ripartenza,Al Franchi è finita 4 a 1. Se i viola fossero stati più precis

Come detto, la crescita della Fiorentina rispetto a qualche settimana fa è impressionante. E al Franchi la viola raddoppia il suo indice di pericolosità in quello che si sta trasformando in un vero e proprio cimitero delle grandi. Lazio, Milan e Roma sono capitolate sotto i colpi dei viola a Firenze in questa stagione. E per ritrovare una sconfitta interna per la Fiorentina, quando a superare Biraghi e soci a domicilio fu il Milan in una partita terminata 1 a 2. Niente male davvero.In discussione dall’inizio, adesso è giusto cheche con una squadra di “scarti” sta confezionando un autentico capolavoro. La Fiorentina si trova al quarto posto, ad un punto dalla Juve e ha segnato 15 reti (!) nelle ultime tre partite. La viola vola, e il tecnico lo sa che Firenze non conosce le pastoie dell’equilibrio. Ed ecco dunque l’appello a non guardare troppo questa meravigliosa classifica, se non in silenzio e con la coda dell’occhio