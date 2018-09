Il rigore non c'è e la partita l'ha fatta l'Atalanta. Un po' sintetizzando il discorso dopo il fischio finale di Gasperini. Il computo, però, parla di tre punti per la formazione di Pioli e del bottino pieno della Fiorentina tra le mura amiche in questo avvio di stagione. Il 'regalo' sul contrasto di Toloi su Chiesa incide in modo pesante sull'inerzia della gara, indirizzando il risultato ma senza cambiare l'arrembante squadra bergamasca, in più di una volta vicinissima al gol. Ecco, le tante reti mancate avrebbero ampiamente lenito la ferita del penalty, specialmente grazie alle indecisioni di Lafont. Vi scrive chi avrebbe concesso rigore per il fallo di Hugo a Milano.



Pioli lo ha ammesso: "Forse dovevo cambiare qualcosa, c'erano troppi giocatori stanchi". Nella conferenza stampa pre-partita era sicuro della forma dei propri ragazzi. Situazioni che fanno crescere e maturare, migliorando una squadra che può contare su rotazioni ben confezionate dal tecnico. Come nella sostituzione forzata al 33' di Benassi in favore di Edimilson, che ha portato qualcosa in più al centrocampo. Quinta partita in quindici giorni che necessitava di una mutazione nell'undici titolare: la vittoria, tra le polemiche, è arrivata comunque.



Chiesa è stato 'furbo', Pjaca spento e ammutolito - come Simeone - dalla difesa avversaria. Biraghi e Veretout, autori di una partita annebbiata, si sono riscattati con il gol su calcio piazzato. Dopo una sofferenza immane, dovuta come detto anche alle imperfezioni di Lafont, sempre più un mistero se paragonato al pre-campionato. Insomma, la Fiorentina ha preso tre punti in una gara difficilissima, in cui ha subito e nella quale ha saputo sfruttare le occasioni concessegli. Sorrisi al 'Franchi'.