Il blogger interista IntercheEmozione si scaglia contro la società nerazzurra per la conferma di Antonio Conte sulla panchina per la prossima stagione. Un attacco senza mezzi termini per la dirigenza dell'Inter, che ha scelto di proseguire con l'ex Juve. Voi siete d'accordo con lui? Ecco il suo articolo per VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/la-pagliacciata-juventina-continua​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.