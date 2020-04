Con un articolo che si propone di fare chiarezza sulla situazione e sui piani del fondo Elliott e Gazidis per il, il blogger Alerossonero69 esordisce su VivoPerLei con questo bellissimo articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/profilo/84260 ​. Siete d'accordo con la sua disamina?, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.